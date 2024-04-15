شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام بى إم إسى.. والزمالك مع جى إس كى بنصف نهائى السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بى إم سى الكونغولى فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى لليد، المقامة فى وهران بالجزائر، فى السابعة والنصف مساءً، بينما يلتقى الزمالك مع جى إس كى الكونغولى فى نفس الدور فى الثانية والنصف ظهرًا، على أن يقام لقاء النهائى لتحديد البطل غدا الثلاثاء

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع 4 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، استعداداً للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس..

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك، مع المونتينيجري ڤوكو بوروزان لاعب الهدي السعودي، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، والتونسي محمد رضا فراد لاعب كاظمة الكويتي والذي يشغل مركزي صناعة الألعاب والظهير الأيسر، وعبد الحميد العربي لاعب هيليوبوليس، والذي يلعب في مركز الدائرة، وعمر صادق لاعب هليوبوليس، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومى 17و21 مايو القادم موعدا لمواجهتى بلاى أوف نهائى دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بين الأهلى والزمالك .

وفى حالة اللجوء لمباراة فاصلة ، ستقام يوم 24 من نفس الشهر القادم .