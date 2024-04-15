شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بطولات تغازل كولر لتكرار موسمه الاستثنائي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فى تكرار إنجازه الذي تحقق فى موسمه الأول مع الفريق الأحمر، والذي نجح خلاله فى حصد 5 بطولات، والتتويج بكل البطولات التى شارك فيها بخلاف بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن كولر على مدار الموسم الماضي فى حصد 5 بطولات، هى كأس السوبر المصري مرتين، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، حيث حقق كل البطولات المحلية التى شارك فيها، بينما خسر لقبين قاريين وهما كأس السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكانت أول ألقاب كولر في الموسم الأول مع الأهلي حصد لقب السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة التي جمعتهما بالإمارات، حيث فاز على الزمالك بثنائية برونو سافيو وكريم فؤاد، بينما توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ثنائية الأحمر محمود كهربا وحمدي فتحي.

ونجح الأهلي تحت قيادة كولر فى استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتي نهائي البطولة، حيث فاز فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فى لقاء الإياب بهدف لكل فريق.

ورابع الألقاب التتويج بلقب الدوري المصري الذي استعاده بعدما ابتعد موسمين عن القلعة الحمراء، وأخيرا نجح في قيادة الأهلي للتتويج بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف.

وفي الموسم الحالي حقق الأهلي حتى الآن بطولتين وهي التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر فى البطولة التي أقيمت بالإمارات، وثاني الألقاب كان التتويج بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ39 فى تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مؤخرا في السعودية.

ويسعى كولر لتحقيق إنجاز الموسم الماضي، حيث تتبقى له 3 بطولات ينافس بها، وهى بطولة الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر فى نسخته الجديدة.