شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إنبى يطالب لاعبيه بمواصلة النتائج الإيجابية قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على لاعبيه بمواصلة النتائج الإيجابية قبل مواجهة الداخلية، المقرر لها 17 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دورى nile.

وحذر سيد ياسين لاعبيه من الغرور، خاصة أن الفريق البترولى يمر بحالة جيدة على مستوى النتائج قادته إلى التواجد فى المربع الذهبي للدورى بعد خوض 17 مباراة، آخرها التعادل أمام الأهلى بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الـ16.

ويواجه فريق إنبى الداخلية الأربعاء المقبل 17 أبريل الجاري باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة دورى nile.

ويحتل الفريق البترولى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات.