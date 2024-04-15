تصريحات كلوب تثير التساؤلات بعد هزيمة كريستال بالاس فى الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، أنهم لا يستطيعون تحقيق لقب الدوري الإنجليزي إذا كرروا أداءهم في مباراته ضد كريستال بالاس.

واستضاف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.



وتعرض ليفربول لهزيمة مفاجئة على أرضه، بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 71 نقطة في المركز الثالث.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، في حين يتواجد آرسنال في المركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أنا لست غبيًا، الجواب سهل جدًا، إذا لعبنا كما فعلنا في الشوط الأول، فكيف سنفوز بالدوري؟".



وأضاف: "إذا لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني، فيمكننا الفوز في المباريات، علينا أن نكون متواجدين عندما يعاني الآخرون، إذا كانوا يعانون".

وواصل: "علينا التعامل مع سلسلة من 4 مباريات صعبة خارج أرضنا الآن، لا يوجد شئ آخر، هذا هو الشئ السهل".

وأردف: "الانتقادات في هذه اللحظات جيدة تمامًا، إنها صحيحة تمامًا، الأمر كله يتعلق بكيفية تعاملنا معها".