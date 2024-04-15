الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الإثنين الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة باحثا عن تحقيق الفوز لتعديل وضعه في جدول المسابقة، بينما يعمل الأهلي على تحقيق الثلاث نقاط للاقتراب بشكل أكبر من المقدمة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر أربع مباريات.

وفي المقابل يحتل النادي الأهلي المركز التاسع في جدول المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في ، وخسر مباراة واحدة.

وسوف تنقل مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.