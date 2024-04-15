شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك الليلة فى سهرة كروية بـ"قمة" تحدى الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية، في مواجهة مثيرة مع اختلاف طموح الفريقين خلال القمة ما بين رغبة الأهلي في مواصلة الانتصارات والمنافسة على استعادة صدارة الدوري، أو الزمالك الذى يرغب فى تصحيح مساره والعودة للمنافسة على المراكز الأولى بالمسابقة.

واستعد فريق الأهلي جيدا لمباراة القمة الليلة، من خلال مشاهدة مباريات الفريق الأبيض الأخيرة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، بخلاف مباراة القمة الأخيرة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس مصر بالسعودية، من أجل دراسة الغريم جيداً ووضع الخطة المناسبة لظروف المباراة، ووضع التشكيل المناسب فى ظروف الإصابات الكثيرة التى يعاني منها الفريق الأحمر في الفترة الحالية.

وحث كولر لاعبي الأهلي على تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير في مباراة زد من أجل استعادة الثقة وتحسين النتائج لتكون خير استعداد وبروفة قوية قبل مباراة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما طالبهم بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، والتعلم من الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الماضية.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة التركيز الشديد خلال المباراة والتمركز الجيد داخل الملعب والتركيز على إنهاء اللمسة الأخيرة بشكل صحيح، والتركيز على غلق مفاتيح لعب الفريق الأبيض خاصة أحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر، وطالبهم بضرورة الاستحواذ على الكرة والتحكم في رتم المباراة، وعدم ترك الاستحواذ للغريم كما حدث في نهائي كأس مصر الأخير.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في مباراة الليلة، حيث يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين المؤثرين مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومروان عطية، ويحاول كولر التركيز على المجموعة المتاحة من اللاعبين لتنفيذ الخطة المطلوبة في الانقضاض على الزمالك وحصد نقاط القمة الثلاث والوصول إلى النقطة 24 في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويضع كولر أكثر من سيناريو لمباراة القمة فيما يخص التشكيل الأنسب للقاء وأسلوب اللعب وطريقته في مباغتة المنافس واختراق صفوفه، حيث يرغب في التحكم في مجريات المباراة وأن يكون فريقه المتحكم في أحداث المباراة ويستغل الثغرات الموجودة في دفاع الزمالك من أجل الوصول إلى مرمى محمد عواد.



والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي القمة مكون من، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني "عمر كمال" ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط، ورضا سليم ومحمود كهربا ووسام أبو علي "أنتوني موديست" في الهجوم.

وفى المقابل يدخل الزمالك اللقاء ولديه عدة أهداف يسعى لتحقيقها خلال المباراة المرتقبة، منها التقدم في جدول ترتيب الدورى، وتعويض الخسارة التي نالها الفريق أمام الأهلى في نهائى كأس مصر الشهر الماضى، بالإضافة إلى أن الفوز على الأهلى سيكون دفعة معنوية كبيرة للاعبين قبل خوض منافسات نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الفريق بذل أقصى جهد أمام، وشدد على لاعبيه بمواصلة الانتصارات التى حققها الفريق الفترة الأخيرة، من فوز على الاتحاد السكندرى في الدورى، وقبلها الصعود لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز ثم التعادل على مودرن فيوتشر فى مباراتى الذهاب والعودة.

ويعمل جوميز على تحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط الثلاث وتحسين وضعه فى جدول ترتيب المسابقة والزحف نحو المقدمة.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.