شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يقود هجوم الأهلى فى التشكيل المتوقع لمباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى السابعة مساء اليوم الاثنين مباراة الاهلى والزمالك باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى ضد الزمالك مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، رضا سليم.



نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

