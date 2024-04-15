تعرّف على مباريات اليوم الثاني ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالنادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة بالنادي الأهلي لليوم الثاني على التوالي، حيث تقام اليوم الاثنين مباريات مهمة في البطولة.
وتقام اليوم 9 مباريات على النحو التالي:
• جسجارا الراوندي X السجون الكيني (10 صباحًا - صالة الشهداء).
• روكينزو البوروندي X ميناء دوالا الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).
• ولايتا ديشا الإثيوبي X واتلمسام الجزائري (1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).
• جرين تيم الكونغولي X الأسمنت الإثيوبي (2 ظهرًا - صالة الشهداء).
• الشرطة الرواندي X الحرس الجمهوري الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).
• الأهلي X الفتح المغربي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).
• أمل البليدة الجزائري X اسبوار الكونغولي (6 مساءً - صالة الشهداء).
• هيئة الموانئ الكيني X جامعة وولفز الزيمبابوي (8 مساءً - صالة الشهداء).
• النصر الليبي X مولودية بو سالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).
جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر.