قمة الدوري الليلة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي في تمام السابعة من مساء اليوم الاثنين النادي الأهلي نظيره الزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

كان الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني مارسيل كولر قد تمكن من استعادة ذاكرة الانتصارات خلال اللقاء الماضي الذي واجه فيه الأهلي نظيره زد على ملعب السلام وانتهى بتفوقه بهدف من دون رد، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل في اللقاء قبل الماضي أمام إنبي بثنائية لكل منهما وقبلهما الخسارة برباعية لثلاثة أمام البنك الأهلي.