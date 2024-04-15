مواعيد مباريات اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي لليوم الثاني على التوالي، حيث تقام اليوم الاثنين مباريات مهمة في البطولة.

وتقام اليوم 9 مباريات على النحو التالي:

جسجارا الراوندي X السجون الكيني (10 صباحًا - صالة الشهداء).

روكينزو البوروندي X ميناء دوالا الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

ولايتا ديشا الإثيوبي X واتلمسام الجزائري (1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جرين تيم الكونغولي X الأسمنت الإثيوبي (2 ظهرًا - صالة الشهداء).

الشرطة الرواندي X الحرس الجمهوري الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

الأهلي X الفتح المغربي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

أمل البليدة الجزائري X اسبوار الكونغولي (6 مساءً - صالة الشهداء).

هيئة الموانئ الكيني X جامعة وولفز الزيمبابوي (8 مساءً - صالة الشهداء).

النصر الليبي X مولودية بو سالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر.

طرح تذاكر بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التي تستضيفها القلعة الحماء حتى يوم 24 أبريل الجاري، عن توافر تذاكر مباريات البطولة حاليًّا عبر موقع شركة تذكرتي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أمس الأحد، أن أسعار التذاكر جاءت 30 جنيهًا للدرجة الموحدة؛ حيث تتيح تلك التذكرة لحاملها حضور حميع مباريات اليوم التى تقام على نفس الصالة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة، عبر البيان ذاته، على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة.ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا