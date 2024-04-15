شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يقود التشكيل المتوقع للزمالك فى كلاسيكو الدورى أمام الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى السابعة مساء اليوم الاثنين مباراة الاهلى والزمالك باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك ضد الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، سامسون أكينيولا، أحمد سيد زيزو.

من ناحية أخرى، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مع دريمز الغانى، بعدما تخطى عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.

وفاز الزمالك على فيوتشر بنتيجة 3-2 بمجموع اللقاءين، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه دريمز الغاني في لقاء نصف النهائي، حيث فاز الفريق الغاني على حساب الملعب المالي، وانتهت مباراة الذهاب في مالي بنتيجة (2-1)، في المقابل انتهت مباراة الإياب في غانا بنتيجة (1-1)