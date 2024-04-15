شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن نجله: حارس الأهلى يتمتع بكيمياء مع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامى أحمد شوبير بنجله مصطفى شوبير حارس فريق القلعة الحمراء قبل مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الإسبوع العاشر بالدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" باستاد القاهرة .

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، أن مصطفى شوبير حارس جيد ويتمتع بكيمياء بينه وبين جماهير الأهلى، فضلا عن أنه يمتلك موهبة قوية.

ولعب مصطفى شوبير 5 مباريات فى دورى هذا الموسم ، اهتزت شباكه بـ 8 أهداف حافظ على شباكه فى مباراة وحيدة.

ويأمل قطبا الكرة المصرية فى تحقيق الفوز بالقمة من أجل تعزيز آمالهم في المشاركة الأفريقية بالموسم المقبل في ظل الاتجاه للاعتماد على نتائج الدور الأول.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في مباراة الليلة، حيث يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين المؤثرين مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومروان عطية، ويحاول كولر التركيز على المجموعة المتاحة من اللاعبين لتنفيذ الخطة المطلوبة في الانقضاض على الزمالك وحصد نقاط القمة الثلاث والوصول إلى النقطة 24 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وفى المقابل يدخل الزمالك اللقاء ولديه عدة أهداف يسعى لتحقيقها خلال المباراة المرتقبة، منها التقدم في جدول ترتيب الدورى، وتعويض الخسارة التي نالها الفريق أمام الأهلى في نهائى كأس مصر الشهر الماضى، بالإضافة إلى أن الفوز على الأهلى سيكون دفعة معنوية كبيرة للاعبين قبل خوض منافسات نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.