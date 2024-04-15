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تاو وعطية وعاشور والشحات أبرز غيابات الأهلى أمام الزمالك فى القمة

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القاهرة - سامية سيد - تضرب الغيابات صفوف فريق الأهلي قبل مباراة القمة، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من مسابقة .

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الزمالك كل من :"بيرسي تاو - مروان عطية - إمام عاشور – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح – كريستو –حمزة علاء"

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف
الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول - محمود متولي - أكرم توفيق - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد
الوسط: أحمد نبيل كوكا - أفشة - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - كريم نيدفيد - رضا سليم
الهجوم: أنتوني موديست - محمود كهربا - وسام أبو علي

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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