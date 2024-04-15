شكرا لقرائتكم خبر عن تاو وعطية وعاشور والشحات أبرز غيابات الأهلى أمام الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضرب الغيابات صفوف فريق الأهلي قبل مباراة القمة، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الزمالك كل من :"بيرسي تاو - مروان عطية - إمام عاشور – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح – كريستو –حمزة علاء"

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول - محمود متولي - أكرم توفيق - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أفشة - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - كريم نيدفيد - رضا سليم

الهجوم: أنتوني موديست - محمود كهربا - وسام أبو علي