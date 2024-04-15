شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الصحفى للجنة الأولمبية المصرية بحضور السفير الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي في اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الرياضية المصرية، في مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يتطرق المؤتمر للحديث عن مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، وكذلك المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها فى باريس خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويتحدث المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن آخر استعدادات اللجنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والفرص المتاحة لتأهل المزيد من اللاعبين للمشاركة في باريس 2024 كما يتحدث عن التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بما يخدم الرياضة المصرية وتطويرها.