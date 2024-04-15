تفاصيل الاجتماع الفني لنصف نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - عُقد اليوم الاجتماع الفني لنصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» في أحد الفنادق بمدينة وهران؛ للاتفاق على كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة.

حضر الاجتماع من الأهلي هاني النجدي المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، ومحمد سليمان إداري فريق «السيدات».

وتم الاتفاق على انطلاق عمليات الإحماء قبل المباراة بساعة واحدة، مع تطبيق جميع قواعد اللعب الدولية المتعارف عليها خلال اللقاء.

ومن المقرر أن يرتدي فريق رجال يد الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود بالكامل أمام فريق بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

كما يرتدي «سيدات يد الأهلي» القميص الأحمر والشورت الأسود في مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بنصف نهائي السوبر الإفريقي والتي تقام على صالة المركب الأوليمبي بمدينة وهران، في الساعة الخامسة مساءً.

وتم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع على اللجوء للوقت الإضافي إذا انتهت أي مباراة بالتعادل، وفي حال التعادل في الوقت الإضافي يتم اللجوء للرميات الجزائية من مسافة الـ٧ أمتار.