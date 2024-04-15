مدرب الأهلي: بطولة أفريقيا للكرة الطائرة صعبة وهدفنا حصد اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - قال فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي، إن أجواء المنافسة في بطولة إفريقيا التي يستضيفها الأهلي دافع قوي من أجل مواصلة المشوار في البطولة وحصد اللقب.

‏‎وأكد فيرناندو أن البداية القوية للفريق أمام جرين تيم الكونغولي تعد بمثابة رسالة قوية لجميع فرق البطولة أنه لا بديل عن الفوز باللقب، وأن الفريق سيقدم أفضل ما لديه لتحقيق هذا الهدف، مبديا رضاه عن حالة اللاعبين بشكل عام.

‏‎وشدد على أن خبرات اللاعبين سلاح مهم في مواجهة باقي الفرق وستكون عاملا حاسما في التتويج باللقب الإفريقي.

ويواجه فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره الفتح المغربي ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الأهلي بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز المدير الفني لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏