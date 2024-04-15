رقم تاريخي يطارد علي معلول في مباراة القمة أمام الزمالك

يطارد الدولي التونسي علي معلول رقم تاريخي في مباراة القمة اليوم أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، والتي تنطلق في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الدولي التونسي علي معلول المركز الثالث في قائمة هدافي اللاعبين الأجانب لمباريات القمة برصيد أربعة أهداف، خلف الثنائي أمادو فلافيو مهاجم الاهلي الأسبق بخمسة أهداف، واليمني علي محسن مهاجم الزمالك الأسبق بخمسة أهداف أيضًا.

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ويسعى معلول لتسجيل هدفًا في مباراة اليوم للتساوي مع الثنائي فلافيو وعلي محسن في قائمة هدافي مباريات القمة من اللاعبين الأجانب.

وسبق وأن خاض علي معلول 14 مباراة أمام الزمالك في القمة، حيث أحرز أربعة أهداف، محققًا الفوز في تسع مباريات والتعادل في مبارتين وخسارة ثلاث مباريات.

ويحتل الأحمر المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة.