“القمة 127”.. رقم قياسي لـ الاهلي وسلبي لـ الزمالك قبل مباراة اليوم

يلتقي اليوم المارد الأحمر نظيره الزمالك في تمام السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كلا الفريقين للفوز في مباراة اليوم لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة وأن الأحمر يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

وحقق المارد الأحمر رقمًا قياسيًا قبل قمة اليوم، حيث حقق الاهلي الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك في آخر أربع مباريات متتالية، آخرها الفوز بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر الذي لعب في الثامن من مارس الماضي بالسعودية.

أكبر سلسلة انتصارات متتالية في مباريات القمة كانت للاهلي في الفترة بين عامي 2007 و2008، حيث حقق المارد الأحمر الفوز المتتالي في خمس مباريات.

آخر فوز حققه نادي الزمالك على حساب الاهلي في مباراة القمة كانت بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر نسخة 2020-2021 في المباراة التي لعبت في شهر يوليو.

فيما جاء آخر تعادل سلبي بين الاهلي والزمالك في شهر مارس عام 2019 بالدوري المصري الممتاز.