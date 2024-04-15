اللافتات العنصرية والعطور.. 7 ممنوعات على جماهير قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف العقيد محمود القاضي، مسؤول تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها اليوم الإثنين، ممنوعات ومحظورات حضور المباراة لدى جماهير القطبين الذين سيحضرون اللقاء.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال "القاضي"، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الشمس" إن جمهور الكرة المصرية أصبح واعيا قائلا: "المباراة بحضور 20 ألف مشجع مناصفة بين جماهير الأهلي والزمالك، وممنوع اصطحاب اللافتات المسيئة".

أضاف: "دخول جماهير نادي الزمالك من باب النصر، وآل رشدان وجماهير الأهلي من باب صلاح سالم وآل رشدان، بينما دخول الصحفيين والإعلاميين واللاعبين من باب الفروسية ومجالس الإدارات من باب آل رشدان".

وأوضح: "الجماهير أصبح لديها وعي ويجب عدم اصطحاب الشماريخ ومعلبات الأكل الزجاجية والليزر والصافرات والعطور المحفوظة في الزجاجات ومواد حفظ الطاقة مثل الباوربنك واللافتات العنصرية".

وأتم تصريحاته: "سيتم فتح أبواب استاد القاهرة الدولي من الساعة الثالثة عصراً والغلق في السابعة مساءً مع بداية المباراة".

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