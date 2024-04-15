"عودة معلول وتغيير اضطراري".. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي،نظيره الزمالك اليوم الإثنين، في السابعة مساء، على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة لمواجهة الزمالك خلال المران الختامي أمس الأحد.

وسوف يشهد التشكيل، عودة علي معلول، مع وجود تغيير اضطراري في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق الأحمر، وأخرها مروان عطية في المباراة الماضية ضد فريق زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: رضا سليم وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

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