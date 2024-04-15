شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية للأهلي والزمالك قبل لقاء كلاسيكو الدورى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية لمباراة القمة الليلة 52.03 مليون يورو، حيث يساوى فريق الأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة فريق الزمالك 19.55 مليون يورو.

ويواجه فريق الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم السبت 27 أبريل الجاري.

من ناحية أخرى، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مع دريمز الغانى، بعدما تخطى عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.

وفاز الزمالك على فيوتشر بنتيجة 3-2 بمجموع اللقاءين، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه دريمز الغاني في لقاء نصف النهائي، حيث فاز الفريق الغاني على حساب الملعب المالي، وانتهت مباراة الذهاب في مالي بنتيجة (2-1)، في المقابل انتهت مباراة الإياب في غانا بنتيجة (1-1).