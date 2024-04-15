شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مباريات اليوم الثانى فى بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لليوم الثاني على التوالي، وتقام اليوم الاثنين مباريات مهمة فى البطولة.

وتقام اليوم 9 مباريات على النحو التالي:



• جسجارا الراوندي X السجون الكيني (10 صباحًا - صالة الشهداء).

• روكينزو البوروندي X ميناء دوالا الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

• ولايتا ديشا الإثيوبي X واتلمسام الجزائري (1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• جرين تيم الكونغولي X الأسمنت الإثيوبي (2 ظهرًا - صالة الشهداء).

• الشرطة الرواندي X الحرس الجمهوري الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• الأهلي X الفتح المغربي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• أمل البليدة الجزائري X اسبوار الكونغولي (6 مساءً - صالة الشهداء).

• هيئة الموانئ الكيني X جامعة وولفز الزيمبابوي (8 مساءً - صالة الشهداء).

• النصر الليبي X مولودية بو سالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- 0.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة، التي سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتي، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وأصدر نادى الزمالك بيانا رسميا، أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر أبريل الجارى بالقاهرة بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.