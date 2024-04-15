شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلي والزمالك فى الدورى قبل كلاسيكو الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الأهلى باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

وخاض الأهلي حتى الآن فى بطولة الدوري 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيدا وسجل 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف، وتتبقى 7 مباريات مؤجلة للقلعة الحمراء.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة.

ولعب الزمالك 12 مباراة في بطولة الدوري المصري، فاز في 5 مباريات وتعادل 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 13 هدف، ومؤجل لهُ 5 مواجهات.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة.