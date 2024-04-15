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أرقام الأهلي والزمالك فى الدورى قبل كلاسيكو الليلة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الأهلى باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة .

وخاض الأهلي حتى الآن فى بطولة الدوري 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيدا وسجل 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف، وتتبقى 7 مباريات مؤجلة للقلعة الحمراء.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة.

ولعب الزمالك 12 مباراة في بطولة الدوري المصري، فاز في 5 مباريات وتعادل 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 13 هدف، ومؤجل لهُ 5 مواجهات.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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