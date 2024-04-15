شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لحراس المرمى.. تعرف على حراس الفراعنة فى المونديال والأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت مصر على مدار تاريخها بعدد من المواهب المميزة فى مركز حراسة المرمى، وصنع هؤلاء العمالقة الفارق وكتبوا أسماءهم بحروف من نور فى سجلات الكرة المصرية، خصوصاً هؤلاء الذين نالوا شرف اللعب فى المواعيد العالمية الكبرى، سواء فى الألعاب الأولمبية أو كأس العالم.

ونستعرض حراس عرين "الفراعنة" فى الحدثين الكبيرين احتفالا باليوم العالمي لحراسة المرمى على النحو التالي:

حراس مصر فى كأس العالم:



مونديال إيطاليا 1934 : لعب مصطفى كامل منصور حارس الأهلي أساسياً أمام المجر وتلقت شباكه رباعية في خسارة مصر (2 – 4).

كأس العالم 1990: دافع أحمد شوبير حارس النادي الأهلي عن شباك مصر في المباريات الثلاثة أمام هولندا (1 – 1) وأمام أيرلندا وخرج اللقاء بالتعادل السلبي (0 – 0) وأخيراً أمام إنجلترا وخسر المنتخب بهدف مارك رايت.

كأس العالم 2018: شارك محمد الشناوى حارس الأهلي أساسياً أمام أوروجواي وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة رغم تلقي شباكه هدف في الوقت القاتل في الخسارة (0 – 1) ثم لعب لقاء روسيا (1 – 3) أما لقاء السعودية فقد دفع كوبر بالمخضرم عصام الحضري حارس التعاون السعودي وخسر المنتخب (1 – 2).

حراس مصر فى الدورات الأولمبية



أنتويرب 1920: كامل طه حارس الأهلي (لعب لقاءي إيطاليا ويوغسلافيا وتلقت شباكه 4 أهداف).

باريس 1924: كامل طه حارس الأهلي (لعب لقائي المجر والسويد وتلقت شباكه 5 أهداف في اللقاء الأخير.

أمستردام 1928: عبد الحميد حمدي حارس الأهلي ولعب كل لقاءات مصر في البطولة ما عدا لقاء الأرجنتين في نصف النهائي الذي شارك فيه حارس الزمالك محمد رستم.

برلين 1936 : مصطفى كامل منصور حارس الأهلي (لعب لقاء مصر الوحيد أمام النمسا وتلقى 3 أهداف).

لندن 1948: يحيى إمام حارس الزمالك (ولعب لقاء مصر الوحيد أمام الدنمارك وخسر المنتخب 1 – 3)

هلسنكي 1952: لعب عبد الجليل حميدة حارس الأهلي لقاء تشيلي( 5 – 4) ثم ألمانيا 1 – 3).

روما 1960: بدأ عادل هيكل حارس الأهلي في لقاء يوغسلافيا (1 – 6) ثم لعب فتحي خورشيد حارس غزل المحلة لقائي بلغاريا (0 – 2) وتركيا (3 – 3).

طوكيو 1964: بدأ فتحي خورشيد أساسياً في لقائي البرازيل (1 – 1) وتشيكوسلوفاكيا (1 – 5) ثم لعب رضا أحمد حارس الاتحاد السكندري اللقاءات الأربعة الأخرى أمام كوريا الجنوبية (10 – 0) وغانا (5 – 1) والمجر (0 – 6) وألمانيا الشرقية (1 – 3).

لوس أنجلوس 1984: لعب حارس الزمالك عادل المأمور لقاءات إيطاليا (0 – 1) وكوستاريكا (4 – 1) والولايات المتحدة (1 – 1) في الدور الأول ثم شارك أحمد ناجي حارس الترسانة في لقاء فرنسا في ربع النهائي وخسرت مصر (0 – 2).

برشلونة: لعب حارس الزمالك نادر السيد لقاءات قطر (0 – 1) وإسبانيا (0 – 2) وكولومبيا (4 – 3).

لندن 2012 : دافع أحمد الشناوي حارس المصري وقتها عن شباك المنتخب في لقاءات البرازيل (2 – 3) ونيوزيلندا ( 1 – 1) وروسيا البيضاء (3 – 1) في مرحلة المجموعات واليابان في ربع النهائي وخسر المنتخب (0 – 3).