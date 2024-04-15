شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المصرية المتابعة للدورى المصرى المواجهة المرتقبة بين الأهلى والزمالك والمؤجلة من الأسبوع العاشر، والمحدد لها السابعة مساءً باستاد القاهرة.

بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل لقاء القمة كالتالى:

1- بيراميدز 29 نقطة

2- إنبي 28

3- المصري البورسعيدي 28

4- الاتحاد السكندري 27

5- زد إف سي 24

6- سيراميكا 23

7- الجونة 22

8- سموحة 22

9- الأهلي 21

10- مودرن فيوتشر 21

11- طلائع الجيش 21

12- الزمالك 18

13- البنك الأهلي 18

14- الإسماعيلي 18

15- بلدية المحلة 16

16- فاركو 12

17- المقاولون العرب 12

18- الداخلية 9

تبلغ القيمة التسويقية لمباراة القمة الليلة 52.03 مليون يورو، حيث يساوى فريق الأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة فريق الزمالك 19.55 مليون يورو.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك ضد الأهلي مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، سامسون أكينيولا، أحمد سيد زيزو.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى ضد الزمالك مكوناً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، رضا سليم.