شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى لـ"الخليج 365": أعشق صلاح.. وانتظروا لقاءً بين مصر وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر، باستاد القاهرة الدولي خلال تفقده له بصحبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة.

وقال السفير الفرنسي فى تصريحات لليوم السابع، إن استاد القاهرة له سحر خاص ومن أعرق الاستادات على مستوي العالم، مؤكدا أن مصر تمتع ببنية تحتية رياضية قوية تمكنها من استضافة أي بطولات عالمية.

وأكد السفير الفرنسي، أنه يتابع الكرة المصرية جيدا ويعلم أن استاد القاهرة الدولى يستضيف اليوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وأتمني التوفيق للفريقين في لقاء اليوم.

وأضاف السفير الفرنسي بالقاهرة، أنا من محبي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأعتبر من عشاقه، مشيرا إلى أنه ينسق مع وزير الشباب والرياضة لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر وفرنسا باستاد العاصمة الإدارية فى أقرب وقت ممكن.

الدكتور أشرف صبحي مع سفير فرنسا ووليد عبد الوهاب

السفير الفرنسي يتفقد استاد القاهرة