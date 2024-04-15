شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك.. موعد نهائى السوبر الأفريقى لليد بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد بمدينة وهران بالجزائر فى السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، بين الفائز من مباراتى الأهلى أمام بى إم سى الكونغولى والزمالك مع جى إس كى الكونغولى .

وتقام مباراتا نصف النهائى اليوم، الإثنين، حيث يقام لقاء الزمالك أمام بطل الكونغو فى الثانية والنصف ظهراً ويقام لقاء الأهلى مع بى إم سى فى السابعة والنصف مساء.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.