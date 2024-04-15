شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أهلى كولر أمام الزمالك قبل كلاسيكو الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الأهلى باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 7 ألقاب مع الفريق الأحمر منها 3 ألقاب سوبر مصري ودوري أبطال أفريقيا مرة والدوري المصري مرة وكأس مصر مرتين.

ويتسلح كولر بالعلامة الكاملة أمام الزمالك، حيث خاض أربعة لقاءات أمام الفارس الأبيض فاز بها جميعاً وسجل 11 هدف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

ونجح كولر الفوز على الزمالك 2 / 0 في السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات سجل هدفي فوز الفريق الأحمر كلا من برونو سافيو وكريم فؤاد.

كما حقق كولر الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بنتيجة 3 / 0 في مباراة الدور الأول ثم الفوز بنتيجة 4 / 1.

وسجل ثلاثية الدور الأول للأهلي في شباك الزمالك كلا من محمد شريف "هدفين" ومحمود كهربا، بينما أحرز رباعية الأهلي في الدور الثاني كلا من حسين الشحات "هدفين" وعلي معلول ومحمد شريف.

وقاد كولر الأهلى للفوز على الزمالك فى نهائى كأس مصر بهدفين دون رد سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدى أفشة.