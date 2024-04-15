شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفنى يغادر إلى قطر للمشاركة فى بطولة العالم المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات اليوم الأثنين متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم في الفترة من 17 حتى 20 إبريل الجاري، وهي ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر للرجال:

علي زهران

أحمد المراغي

عمر العربي

محمد منتصر عفيفي

عمر الشبكي

مصطفي أحمد

المدرب: عرفات أحمد

المدير الفني : جمال مطر

ويمثل منتخب مصر للآنسات:

جني محمود

جودي عبدالله

شمس علي

المدربة: رضوي الجوهري

المدير الفني :زكريا غالب

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية وبعدها اذربيجان ثم ختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024