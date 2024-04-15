شكرا لقرائتكم خبر عن الأبراج بتقول إيه قبل مباراة القمة؟.. جوميز حظه سعيد وكولر مطالب بالحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتي تقام فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة، وسط طموح الأهلى لتحقيق الفوز، وكذلك رغبة الزمالك فى التقدم بجدول ترتيب الدورى.

وقبل ساعات قليلة من مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية، نرصد توقعات الأبراج للمدير الفني لكل فريق، سواء مارسيل كولر مدرب الأهلى، أو جوزيه جوميز مدرب الزمالك.

جوميز برج العذراء

وجهت الأبراج رسالة لبرج العذراء، والذى ينتمى إليه جوميزالمدير الفني لفريق الزمالك، حيث إنه مواليد 28 أغسطس، فتقول الأبراج له سوف تحصل على ترقية طالما انتظرتها وأخيراً ستحصل عليها، حاول أن تبعد عن أى خلافات ومشاحنات الفترة القادمة، أنت في أفضل أحوالك فعليك التخلص من التوتر والطاقة السلبية، كما تقول الأبراج: "تبدأ مرحلة الحظ السعيد، وسوف تجد حظك أفضل في كل شيء".

كولر العقرب

وفيما يخص كولر، المدير الفنى للأهلى، فإنه مواليد 1 نوفمبر من مواليد برج العقرب، وتخبره الأبراج بأنه يسير بخطى مذهلة والفترة المقبلة ستضم الكثير من المفاجآت المذهلة، فقط عليك أن تكون واثقا من نفسك وقدراتك، وتنصحه الأبراج أن يتعامل بحكمة وأن يبعد عن التوتر، كما تقول الأبراج له: "تمتلك فرصة للحصول على مكسب".