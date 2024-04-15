رمضان وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز في مواجهة المقاولون بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب المقرر له على استاد الجبل الأخضر، بعد قليل، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

محمد يوسف

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