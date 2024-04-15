رمضان وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز في مواجهة المقاولون بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب المقرر له على استاد الجبل الأخضر، بعد قليل، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي
خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود مرعي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - دودو الجباس".
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