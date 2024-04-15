"فريق من الأهلي و12 للزمالك".. غيابات قاتلة عن القطبين في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الإثنين فريقي الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني فريقا الأهلي والزمالك من غيابات عديدة، في الصفوف، لأسباب مختلفة، سواء على مستوى الإصابات، وعدم الجاهزية، وفنية لوجهة نظر المدرب.

ويحتل فريق الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة بعد خوض 9 مباريات، بينما يحتل الزمالك المركز الـ12 في المسابقة برصيد 18 نقطة بعد خوض 12 مباراة.

-محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور (للإصابة).

-حمزة علاء ومحمد الضوي كريستو وكريم فؤاد (لأسباب فنية).

-محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ويوسف أوباما ومحمود علاء ومحمد صبحي (للإصابة).

-مصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" (لعدم الجاهزية).

-محمد أشرف "روقا" وإبراهيما نداي ومحمد عاطف ومهاب ياسر وزياد كمال لأسباب فنية.

اقرأ أيضا:

"نتيجة كارثية".. ماذا فعل الزمالك في آخر مباراة غاب عنها شيكابالا أمام الأهلي؟

شوبير يكشف مفاجأة غير متوقعة لكولر في مواجهة الزمالك

"جوميز يدفع بالقوة الضاربة".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي