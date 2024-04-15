في اللحظات الأخيرة.. إصابة مفاجئة للاعب بيراميدز وتعديل تشكيل مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تعديلا على تشكيل الفريق في مواجهة المقاولون العرب التي ستقام اليوم على استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، قرر الجهاز الفني استبعاد إبراهيم عادل من التشكيل الأساسي بسبب وعكة صحية مفاجئة حيث أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي شعور اللاعب بمغص معوي مفاجئ استدعى استبعاده من القائمة.

وقرر المدير الفني الدفع بمحمود زلاكة بدلا من إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي، مع استدعاء محمد رضا بوبو لدكة البدلاء.

وأصبح التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود مرعي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - إسلام عيسى - دودو الجباس

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