أمير مرتضى يوجه رسالة نارية لعضو مجلس الأهلي ويسخر: "أصل مرتضى سبب التعصب"

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، خالد مرتجي، أمين صندوق وعضو مجلس النادي الأهلي، بعد تجاهله مصافحة مريم مصطفى لاعبة طائرة الزمالك.

وكتب أمير مرتضى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عيب إن بنت تمد ايديها تسلم على واحد من المفترض إنه راجل ومسؤول وميسلمش عليها علشان يبقى جامد ويطلع ترند".

وأضاف: "ولا الرجولة ولا الدين ولا الرياضة ولا مبادئ النادي الأهلي يسمحوا بكده، السلام ده لربنا ولو مش قادر تسلم يبقى متطلعش التتويج أو لا تصبح مسؤولا من الأساس".

وأتم تصريحاته: "أتمنى من النادي الأهلي يعتذر عن هذا المشهد، وأتمنى من اللجنة الأولمبية تأخذ موقف لأن في أجيال هتطلع تقلده، ثم سيأتي شخص بعد ذلك ويقول أصل مرتضى منصور سبب التعصب في الرياضة".

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