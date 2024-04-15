الزمالك يقصي بطل الكونغو ويتأهل لنهائي السوبر الأفريقي لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي المقام حاليا في مدينة وهران الجزائرية، وذلك بعد فوزه على نظيره جي أس كي الكونغولي، بنتيجة 41 - 29، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وقدم لاعبو الزمالك، أداءاً جيداً خلال أحداث المباراة، واستطاع الفريق أن ينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة21 - 13، قبل أن يواصل أبناء ميت عقبة تفوقهم في الشوط الثاني، ليحسم كوماندوز اليد اللقاء بنتيجة 41 - 29.

وتُوج هشام السبكي حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه في اللقاء، ومساهمته في تأهل "كوماندوز اليد" لنهائي البطولة.

ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" مع الفائز من مواجهة الأهلي وبي إم سي الكونغولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غداً الثلاثاء، في نهائي البطولة.

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