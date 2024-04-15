شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى جميع البطولات قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تتسم مباريات الأهلى والزمالك فى قمة الكرة المصرية بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويلتقى الأهلي والزمالك فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتد صراع الكبيرين منذ زمن طويل فى البطولات المختلفة، ويسعى كل منهما للهيمنة على الكرة المصرية، والفائز هو الجمهور الذى يحظى بمباريات ومستويات مميزة في كل مباراة.

وفي التقرير التالي نتعرف معًا على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة.

أول مباراة فى التاريخ جمعت قطبى الكرة المصرية كانت فى التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت الفريقين في الدوري المصري فى العاشر من ديسمبر عام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وإجمالا لعب القطبان فى الدوري المصري ( 126 مباراة + 49 فوزا للأهلى + 27 فوزا للزمالك + 50 تعادلا).

ولعب القطبان فى كأس مصر (33 مباراة + 17 فوزا للأهلى + 11 فوزا للزمالك + 5 تعادلات).

كما التقى القطبان فى السوبر المصري (8 مباريات + 6 فوزا للأهلى + 2 فوز للزمالك).

ولعب القطبان كأس السلطان حسين ( 6 مباريات + 1 فوز للأهلى + 3 فوز للزمالك + 2 تعادل).

وإجمالا لعب القطبين فى دوري القاهرة ( 42 مباراة + 21 فوز للأهلى + 9 فوز للزمالك + 12 تعادل)

وإجمالا لعب القطبين فى دوري ابطال أفريقيا ( 9 مباريات + 6 فوز للأهلى + 3 تعادل)

وإجمالا لعب القطبين فى السوبر الافريقى ( مباراة + فوز للزمالك)

إجمالي المباريات الرسمية 226 مباراة + 99 فوز للأهلى + 51 فوز للزمالك + 76 تعادل

اجمالى المباريات الودية ( 23 مباراة +11 فوز للأهلى + 8 فوز للزمالك + 4 تعادل)

الاجمالى 249 مباراة + 110 فوز للأهلى + 59 فوز للزمالك + 80 تعادل