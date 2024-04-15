شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلى والزمالك.. 4 لاعبين يرفعون شعار "أصدقاء الأمس منافسو اليوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السابعة مساء اليوم، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع لأهلى في مباراة القمة، التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى.

وهناك أكثر من لاعب ارتدوا قميصى الفريقين "الأهلى والزمالك"، خلال المباراة المرتقبة، رافعين شعار "أصدقاء الأمس منافسو اليوم"، وعلى رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدى فى الزمالك، ومحمود كهربا، وياسر إبراهيم، وإمام عاشور في الأهلى، لكن عاشور وإبراهيم لن يشاركا فى القمة اليوم للإصابة.

الزمالك

يضم الزمالك بين صفوفه 3 لاعبين يرفعون شعار "أصدقاء الأمس منافسو اليوم"، وهم عبد الله السعيد، وناصر ماهر، بالإضافة إلى أحمد حمدى.

عبدالله السعيد



انضم عبد الله السعيد الى صفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من بيراميدز ، حيث كان لاعبا في صفوف الأهلى منذ 2011 حتى 2019

ناصر ماهر



ناصر ماهر أحد الصفقات التي تعاقد معها الزمالك في يناير الماضى، قادما من مودرن فيوتشر، الذى انضم له بعد الرحيل عن الأهلى.

أحمد حمدى



كان أحمد حمدى، لاعب فريق الزمالك، أحد لاعبى الأهلى فى الفترة من 2019 حتى 2021، ثم انتقل الى الجوة ومنه الى مونتريال، ليعود إلى الزمالك فى يناير ويرتدى القميص الأبيض.

في الأهلى



هناك 3 لاعبين في صفوف الأهلى سبق لهم اللعب فى صفوف الزمالك، وهم كل من إمام عاشور، محمود كهربا، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم، لكن مباراة القمة اليوم لن يشارك بها من الثلاثى سوى كهربا، حيث يغيب عاشور وإبراهيم للإصابة.