شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف ومؤمن حسن معلقا مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

ويتولي التعليق على قمة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، القناة الصوتية الأولى مؤمن حسن، والقناة الصوتية الثانية أيمن الكاشف.

ويعاني الأهلى من غيابات بالجملة بسبب الإصابات وأصبحت هناك العديد من العناصر مهددة بعدم اللحاق بالقمة بسبب عدم اكتمال الجاهزية.

وتضم قائمة المصابين في صفوف الأهلي حارس المرمى محمد الشناوي والمالي أليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم والتونسى ومحمد الضاوي "كريستو" وكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات ومروان عطية وبيرسى تاو.

ويأمل قطبا الكرة المصرية تحقيق الفوز بالقمة من أجل تعزيز آمالهما فى المشاركة الأفريقية بالموسم المقبل فى ظل الاتجاه للاعتماد على نتائج الدور الأول.