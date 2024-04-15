شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج آخر 7 مواجهات بين الأهلى والزمالك قبل كلاسيكو الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية، في مواجهة مثيرة مع اختلاف طموح الفريقين خلال القمة ما بين رغبة الأهلي في مواصلة الانتصارات والمنافسة على استعادة صدارة الدوري، أو الزمالك الذى يرغب فى تصحيح مساره والعودة للمنافسة على المراكز الأولى بالمسابقة.

لقاء القمة الليلة لن تنقصه الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين ، وشهد آخر لقاء بين الأهلى والزمالك فوز المارد الأحمر بهدفين دون رد ليتوج بطلا لكأس مصر ، وقبلها حقق المارد الاحمر فوزاً برباعية مقابل هدف على الفارس الابيض فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى وقبلها حقق الاهلى الفوز على الزمالك بثلاثية دون رد فى الدور الأول للدوري وقبلها حقق المارد الأحمر الفوز على الزمالك بهدفين دون رد عن طريق كريم فؤاد وبرونو سافيو ليتوج الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى، وفى المباراة التى سبقتها فاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل ثنائية الفارس الابيض زيزو وإمام عاشور وسجل هدف الأهلى الوحيد حسام حسن.

بينما شهدت مباراة القطبين فى دوري الموسم الماضى التعادل فى مباراة الدور الثانى بهدفين لكل فريق بينما فاز الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 5-3، وانتهت مبارة الدور الثانى لدوري الموسم قبل الماضى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.