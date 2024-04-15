شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو × 10 معلومات.. الأهلي والزمالك فى صراع القمة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

وخاض الأهلي، حتى الآن، 10 مباريات فى بطولة الدوري، حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 11، وتتبقى 7 مباريات مؤجلة للقلعة الحمراء. ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.

ولعب الزمالك 12 مباراة في بطولة الدوري المصري، فاز في 5 مباريات وتعادل 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13، ومؤجل لهُ 5 مواجهات.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة.

ونستعرض أبرز عشر معلومات عن قمة الأهلى والزمالك:

ـ المكان: استاد القاهرة الدولى

ـ الزمان: الاثنين 15 أبريل 2024

ـ المسابقة: الدوري المصري

ـ الحدث: لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر للمسابقة

ـ القيمة التسويقية للقمة : 52.03 مليون يورو

ـ المدير الفني للأهلي: السويسرى مارسيل كولر

ـ المدير الفني للزمالك: البرتغالى جوزيه جوميز

ـ آخر مواجهة جمعت الفريقين في نهائي الكأس انتهت بفوز الاهلى 2-0

ـ محمد مجدى أفشة آخر لاعب سجل للأهلي في الزمالك

ـ أحمد سيد زيزو آخر لاعب سجل للزمالك في الأهلي