شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان بيكهام يدعم سيراميكا أمام الاتحاد فى الدورى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادى، خدمات أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة دورى nile لكرة القدم.

وغاب أحمد رمضان بيكهام عن فريق سيراميكا أمام المصرى البورسعيدى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وتعادل فريق المصرى البورسعيدى مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لفريق المصري البورسعيدى التونسى معتز زدام في الدقيقة 56 من عمر المباراة،عن طريق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد بسام حارس سيراميكا، قبل أن يدرك أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 86 من تصويبة قوية.

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.