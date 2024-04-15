شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لخوض مباراة الزمالك فى قمة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى استاد القاهرة لخوض مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

وفور وصول الأهلي قام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب قبل عملية الإحماء وبدء اللقاء المرتقب.

والتقى الأهلى والزمالك فى 126 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 49 فوزا وسجل 160 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 111 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956