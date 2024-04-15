شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى والزمالك تزين استاد القاهرة لحضور مباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافدت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي والزمالك على استاد القاهرة لحضور مباراة القمة التي تجمع القطبين في السابعة مساء اليوم والمؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى الممتاز.

وظهرت جماهير القطبين بمظهر حضارى رافعين الأعلام وسط هتافات حماسية للفريقين.

وخاض الأهلي، حتى الآن، 10 مباريات فى بطولة الدوري، حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 11، وتتبقى 7 مباريات مؤجلة للقلعة الحمراء. ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.

ولعب الزمالك 12 مباراة في بطولة الدوري المصري، فاز في 5 مباريات وتعادل 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13، ومؤجل لهُ 5 مواجهات.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة.

الزمالك (1)



الشباب والاطفال داخل المدرجات



الزمالك (3)



جماهير الاهلى



الأسر داخل المدرات



الفرحه بالاعلام



الفرحه بحضور المباراه



توافد الجمهور على المدرجات



توافد جماهير الاهلى



توافد جماهير النادي الاهلى



جماهير الزمالك



جماهير نادي الزمالك



جمهور الزمالك اليوم بالمدرحات



شعار النادي الاهلى



طفل داخل مدرجات الزمالك



علامة النصر فى مدرجات الزمالك



علم النادي الاهلى يزين المدرجات



علم نادي الزمالك



كوفية نادي الزمالك