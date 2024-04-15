شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم تحكيم القمة ستاد القاهرة بقيادة إبراهيم نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل طاقم التحكيم بقيادة إبرهيم نور الدين إلى ستاد القاهرة الدولى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بعد قليل فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي، إلى أن إبراهيم نور الدين سيكون حكماً للساحة فى مباراة القمة، ويُساعده كل من سامي هلهل وهاني عبد الفتاح.

وأوضح اتحاد الكرة أن أحمد الغندور سيكون حكماً رابعًا، فيما سيكون محمد عادل حكماً للفيديو ويُساعده كلاً من عاطف حسين ومحمود أبو الرجال.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة وحيدة لقمة الفريقين جاءت في الدور الرباعية الحاسمة لمسابقة الدوري موسم 2013-2014.

وفاز الأهلي على الزمالك آنذاك بهدف دون رد سجله أحمد توفيق بالخطأ في مرماه، وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك أهدرها محمود فتح الله.

إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى والزمالك الليلة، أدار 38 مباراة سابقة للمارد الأحمر في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر الفوز فى 29 منها وتعادل خلال 8 مواجهات في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد ، إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 55 مناسبة وقام بالطرد فى 5 مناسبات واحتسب للأهلي 14 ركلة جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.

فى المقابل أدار إبراهيم نور الدين 32 مباراة للزمالك حقق الفارس الابيض الفوز فى 22 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وتلقى 4 هزائم وأشهر نور الدين الكارت الاصفر 43 مرة فى وجه لاعبى الزمالك بينما ظهر الكارت الاحمر مرتين.