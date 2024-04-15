كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الأساسي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري لمصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

وسط الملعب: كريم نيدفيد وكوكا ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: عمر كمال وموديست وطاهر محمد طاهر.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى الدوري

التقي فريقا الزمالك والأهلي في 126 مناسبة سابقة ضمن منافسات الدوري المصري وسيطر التعادل على 50 مباراة من بينهم.

وفاز النادي الأهلي فى 49 مباراة فى قمة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بينما نادي الزمالك فاز في 27 مباراة خلال مواجهاته بالمارد الأحمر في مسابقة الدوري.