بطولة أفريقيا للطائرة .. دوالا الكاميروني يتفوق على بطل بوروندي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ميناء دوالا الكاميروني ، على نظيره فريق روكينزو البوروندي بنتيجة 3/2، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين حتى وصلت للشوط الخامس، والذي تفوق خلاله ميناء دوالا الكاميروني ليفوز بالمباراة بعد إعادة تنظيم صفوف الفريق والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

حقق ميناء دوالا الكاميروني الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-17، واستمر تفوقه في الشوط الثاني لينهيه لصالحه بنتيجة 25-22، وعاد روكينزو للمباراة في الشوط الثالث الذي شهد إثارة كبيرة حتى انتهى بنتيجة 28-26، وواصل الفريق البوروندي صحوته وفاز بالشوط الرابع بنتيجة 25-23، ليحتكما الفريقين إلى الشوط الخامس والفاصل والذي حسمه الفريق الكاميروني لصالحه بنتيجة 15-12.

ويعد هذا الفوز هو الثاني لفريق ميناء دوالا الكاميروني؛ بعد تفوقه امس السبت على فريق السجون الكيني بنتيجة 1/3، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة الإفريقية.