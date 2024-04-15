محمد صلاح: الزمالك أكثر جاهزية من الأهلي ولديه الحافز الأكبر للفوز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن جوزيه جوميز مدرب الأبيض لديه مرونة تكتيكية في خطته أمام الأهلي في قمة الدوري.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين، على إستاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك مرونة في التكتيك لنادي الزمالك، ومن الممكن أن يلعب جوميز بثنائي في منطقة رأس الحربة".

وتابع: "أتوقع وجود هناك صراع كبير في أرض الملعب بين أحمد فتوح وعمر كمال".

وأكمل: "الزمالك أفضل من الأهلي في الوقت الحالي، وهو الأكثر جاهزية ولديه حافز كبير لتحقيق الفوز، خاصة بعد الفوز العريض على الاتحاد في الجولة الماضية بثلاثية".