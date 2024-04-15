أوباما يتواجد في مدرجات استاد القاهرة لمساندة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك في مدرجات استاد القاهرة لمساندة الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري ,

احمد سعيد

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