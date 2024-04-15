أوباما يتواجد في مدرجات استاد القاهرة لمساندة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك في مدرجات استاد القاهرة لمساندة الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري,
تشكيل الزمالك..
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم : سيف الجزيري.
تشكيل الأهلي..
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.
وسط الملعب: كريم نيدفيد وكوكا ومحمد مجدي أفشة.
الهجوم: عمر كمال وموديست وطاهر محمد طاهر.