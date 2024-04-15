وزير الرياضة يكشف محاولاته لإقامة مباراة ودية مع منتخب فرنسا ويحدد موعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إنه هناك محاولات لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر وفرنسا.

وقال أشرف صبحي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "شهد اجتماعي مع السفير الفرنسي ووزيرة الرياضة الفرنسية ترتيبات من أجل بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024".

وأضاف: "استغليت اجتماعي معهما وطلبت من السفير الفرنسي مساعدتي في ترتيب مباراة ودية بين منتخب مصر وفرنسا، وسنحاول الترتيب مع الاتحاديين".

وأتم الوزير: "وخلال الفترة المقبلة ستتم مناقشة موعد المباراة، ما إذا ستقام في آخر العام الجاري أو بداية 2025 على استاد العاصمة الإدارية".

ويلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل، ضمن مباريات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

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