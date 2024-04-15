"استبعاد شيكابالا ومفاجأة معلول".. كواليس ما قبل القمة 127 بين الأهلي والزمالك (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض موقع الخليج 365 كل الكواليس الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، والكشف عن أسباب استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك للمباراة، وموقف نجم الأهلي على معلول من المشاركة في اللقاء.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، وهو يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.